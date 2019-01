Malé divadlo v Českých Budějovicích uvádí v sobotu 30. prosince v 10 h představení pro děti Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli, ale my vám to stejně řekneme. Vaše děti zapojí divadelníci Denisa Posekaná a František Hnilička do přípravy celé inscenace. Zkusí si roli šatnářky, režiséra i herce. To ti nejmenší rozhodnou, jak bude děj pokračovat. Zaplatíte 80 korun.