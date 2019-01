Vcítíte se do Nataschi Kampuschové



České Budějovice - Na motivy příběhu Nataschi Kampuschové připravil činoherní soubor Jihočeského divadla drama Téměř dokonalá láska. Když se unesená dívka Chloe dostane po letech v zajetí na svobodu, zjišťuje, že to tam není o nic lepší, mezi oběma světy shledává paralely a všude trpí. Přijďte v pátek 4. května do Jihočeského divadla na studiovou scénu Na Půdě. Představení začíná v 19.30 h.