Studenti základních a středních škol se v sobotu 7. října utkají v netradičním turnaji piškvorek. Sraz soutěžících bude v 11 hodin na pražském nádraží. Vlak do Českých Budějovic odjíždí v 11.32 hodin, kam přijede ve 12.52 hodin. V 16.05 hodin zamíří zpět do Prahy. Turnaj bude ukončen v hlavním městě v 18.27 hodin. Své síly poměří ve vlaku jedoucím trasu z Prahy do Českých Budějovic a zpět. Tato akce se koná vůbec poprvé.