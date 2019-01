Ve středu 3. 1. se koná v Music bar Velbloud rezidentní noc nazvaná Blackout. Slyšet zde můžete zkušené i nové talentované DJe. O hudbu se tentokrát postarají DJ Hanzall a hosté: DJ M4D.DOC, Gred Lvov, Weed, The Fury a další... Přijít můžete od 21 hodin. Do 22 h za vstupenku zaplatíte 30 Kč, pokud jste studenti s ISIC kartou, máte vstupné do 22 h. zdarma. Poté zaplatíte 50 Kč.