V Zámecké jízdárně na Hluboké v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou můžete do 1. října navštívit nejvýznamnější výstavu roku Victor Vasarely. Tento výtvarník je považován za otce op-artu, přenesl optické iluze do prostoru galerií. Uvidíte exponáty zapůjčeného z Vasarelyho fundace ve Francii. Kurátorkou je Gina Renotiére, expertka na Victora Vasarelyho. Vstupné stojí 120 Kč. Otevřeno je od 9 do 18 hodin.