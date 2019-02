Veřejná generálka chystané opery

Přijďte ve čtvrtek 7. února na veřejnou generální zkoušku právě chystané operní premiéry Kominíček. Mezi účinkujícími ze souboru opery a Malého divadla jsou dokonce i děti. Jedno z nich ztvární hlavní postavu malého kominíčka. Kdo jiný by se totiž vešel do komína než dítě. Dětskou operu režíroval umělecký šéf Malého divadla Petr Hašek, hudebního nastudování se ujal Mario De Rose. Generálky se zúčastníte v 10 h, a dokonce se podíváte i do zákulisí.



Zaplatíte 50 korun. Hra má premiéru druhý den.