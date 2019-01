Vezměte na silvestra děti do divadla

České Budějovice – Rozmanitý program na silvestra nabízí Jihočeské divadlo. Zábavu si užijí i dětští návštěvníci, a to v 10 h v Malém divadle při divadelní studii strachu s názvem To, co žije pod tvojí postelí, která měla před nedávnem premiéru. Dětské představení režíroval Janek Lesák. Hrají Martin Dobíšek, František Hnilička, Dana Ibragimová, Terezie Jelínková, Jan Kaštovský, Denisa Posekaná, Leon Ibragimov nebo David Zdrha. Vstupné 100 Kč.