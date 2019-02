Vychutnejte si Bornovu poetiku

Výstavu nezaměnitelného díla českého malíře, kreslíře, ilustrátora, animátora a karikaturisty Adolfa Borna můžete navštívit v českobudějovické Galerii 1. Vernisáž výstavy Svět Adolfa Borna se koná ve čtvrtek 14. února od 18 hodin. Čekají na vás akvarely, grafické listy nebo pastely, které bude možné si zakoupit. Lyriku děl, Bornovy příběhy a jeho poetický realismus si budete moci prohlédnout do 30. března.



Otevřeno je ve všední dny od 12 do 18 hodin a o sobotách od 9 do 12 hodin.