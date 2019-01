V Jihočeské vědecké knihovně v pobočce na na Lidické třídě v přízemí můžete vidět výstavu The Tap Tap načerno, která upozorňuje na černý humor a jeho význam a na schopnost dívat se na vážné věci s nadhledem. Přijít můžete až do 28. února. V pátek 5. 1. je otevřeno od 8 do 18 hodin.