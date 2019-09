Výstava detabuizuje téma ztráty dítěte v těhotenství či po narození

Perinatální hospic Jihočeské dítě v srdci, který pomáhá rodinám, jež přišly z jakéhokoliv důvodu o své nenarozené děti, nebo pomáhají rodinám připravit se na to, že své děti krátce po narození ztratí, představuje svou činnost pomocí výstavy v Jihočeské vědecké knihovně v pobočce na Lidické třídě. Výstava, která detabuizuje téma ztráty dítěte v těhotenství či po porodu, začíná ve středu 4. září a bude trvat do konce měsíce. Najdete ji v prvním patře budovy. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.30 h do 18 h a v sobotu od 9 do 12 h.