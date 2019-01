V přízemí Jihočeské vědecké knihovny pobočky na Lidické můžete v těchto dnech navštívit 28. výstavu Ex Libris z fondu knihovny. Tentokrát bude k vidění Ex Libris Jaroslava Žoha a Karla Wellnera. Vstup je bezplatný. Ve čtvrtek přijďte od 8.30 do 18. hodin.