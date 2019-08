Až do konce měsíce si v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje prohlédnete výstavu snímků, které dokumentují činnost českobudějovického Domácího hospicu sv. Veroniky mezi lety 2017 a 2019. Okamžiky zachytili fotografové Šárka Belešová a Jan Voběrka. Přijít se můžete podívat v pondělí a ve středu od 8 do 17 h, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 16 h a v pátek od 8 do 14 h.