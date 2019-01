Výstava k výročí republiky

Týn nad Vltavou - V sobotu 13. října si nenechte ujít ve vltavotýnské Sokolovně slavnostní zahájení výstavy Velká válka a lidské osudy. Jedná se o soubor ze sbírek Městského muzea Týn nad Vltavou a soukromých sbírek, velká část exponátů bude k vidění vůbec poprvé. Výstava detailně prezentuje dobu 1. světové války, její konec a vznik republiky v roce 1918. Následuje program k výročí 100 let republiky Od Masaryka až k nám se Swing Bandem Tábor. Expozici uvidíte až do 10. prosince. V pondělí bývá zavřeno, úterý až neděle je otevřeno od 13 do 17 h.