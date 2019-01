Výstava Káji Saudka pomalu končí



České Budějovice – Poslední šanci prohlédnout si zbývající exponáty z prodejní výstavy českobudějovické Galerie 1 zaměřené převážně na moderní umění máte už jen do 30. července. Ještě pár dní tam můžete vidět průřez dílem výtvarníka a komikso- vého kreslíře Káji Saudka. Uvidíte například jeho limitované tisky. V pracovní dny je otevřeno od 12 do 18 hodin. V sobotu od 9 do 14 hodin.