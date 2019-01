Ještě pět dní zbývá na shlédnutí výstavy Letem včelím světem - 150 let organizovaného včelaření na Českobudějovicku, která se koná do 21. ledna v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Otevřeno v úterý 16. 1. je od 9 do 17.30 hodin. Vstupné na tuto výstavu činí 25 Kč.