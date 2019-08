V rámci oslav sto let waldorfského školství můžete v Galerii Pod kamennou žábou na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích vidět výstavu obrazů akademické malířky a učitelky Waldorfské školy v pražských Jinonicích Evy Vejražkové. Přijít až do 7. září můžete denně od 10 do 17 h.