Vystavují dílo Kamila Lhotáka

Nedávno začala v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou výstava Kamil Lhoták a jeho svět, která představí proměny umělcovy tvorby od 30. do 80. let. Na retrospektivní expozici najdete malby, kresby a grafiky malíře, grafika, ilustrátora a jednoho ze zakladatelů Skupiny 42. Jedná se o dosud největší počin, expozice čítá 430 děl. Bude zde představen také dokumentární film o Kamilu Lhotákovi a jeho díle, které bude na obrazovce pro diváky interpretováno. Přijít můžete denně od 9 do 16 hodin. Zaplatíte 130 korun.