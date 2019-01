Vystavují Káju Saudka

České Budějovice – V českobudějovické Galerii 1 v České ulici najdete od středy 13. 6. prodejní výstavu děl komiksového výtvarníka a malíře Káji Saudka. Výstava představí průřez jeho tvorbou. K vidění mezi asi pětadvaceti exponáty budou limitované tisky, originální kresby nebo originální plátno. Vernisáž se koná v 18 hodin. Zahájit by ji měla Berenika Saudková. Prohlédnout si díla můžete do konce července. Otevřeno je v týdnu denně od 12 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 14 hodin.