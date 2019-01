V Domě umění v Českých Budějovicích uvidíte nevšední výstavu. Expozice Peter Märkli - Kresby představuje každodenní činnost významného švýcarského architekta, kterou je kreslení. Z jeho kreseb později vznikají projekty, jiné jsou nerealizované. Pomáhají mu však v přemýšlení. Výstavu můžete navštívit až do 19. 11.. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 13 hodin a od 13.30 do 18 hodin. Vstupné je zdarma.