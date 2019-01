Vzpomínání na mládí s Lunetiky

České Budějovice – Čtyřčlenná chlapecká kapela na konci 90. let ovládla hudební scénu, v roce 2001 se rozpadla. Zůstaly po nich všem známé hity jako Máma nebo Dotyky. Nyní se Lunetici vrací ve stejném složení a s energií jako před dvaceti lety.



Na svém turné 20 let zavítají také na jih Čech do Českých Budějovic. Zavzpomínat na své mládí a zazpívat si s nimi jejich hity, které ovládly v 90. letech rádia, můžete v pátek 9. listopadu v kulturním domě Vltava. Koncert začíná ve 20.30 h. Lístky na stání se vstupem od 19 h stojí 400 Kč.