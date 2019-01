Z Carnegie Hall do Jihočeského divadla

České Budějovice - Florence Jenkinsová byla skutečná zpěvačka, která neuměla zpívat. Ve svůj um věřila a dotáhla to až na vrchol, do beznadějně vyprodané Carnegie Hall. V hlavní roli komedie Je úchvatná se představili Daniela Bambasová a Martin Hruška. Hru máte šanci vidět ve středu 12. 12. v 19 h v Jihočeském divadle. Zaplatíte 100 až 260 korun.