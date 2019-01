Za bahňáky v jižních Čechách



České Budějovice - V rámci tradičních besed o ekologii zve budějovická organizace Calla na besedu s ornitologem a fotografem Vojtěchem Kubelkou nazvanou "Bahňáci - ptačí světoběžníci v jižních Čechách". V jihočeské krajině rybníků, polí, luk, ale i lesů můžeme zastihnout zástupce jedinečné ptačí skupiny - bahňáky. Znáte nebeského kozlíka, kulíka, břehouše či kolihu? Víte kolik u nás žije čejek či sluk, kde hnízdí, čím se živí, co je ohrožuje a jak je chránit? Přijďte se to dozvědět ve čtvrtek 4. října od 18 hodin do Kulturního klubu Horká vana, Česká 7, České Budějovice.