Zabití posvátného jelena uvidíte v kině Kotva

Mysteriozní thriller Zabití posvátného jelena, který měl nedávno premiéru, nás přivádí do světa špičkového kardiochirurga v podání Collina Farrella, který ačkoliv žije spořádaně se svou ženou (Nicole Kidman) a dvěma dětmi, nějak moc se přátelí se svým pacientem, šestnáctiletým Martinem. S hochem, ačkoliv to není na první pohled jasné, se něco děje. A chirurgova rodina to pocítí. Snímek hrají ve středu 8. 11. ve 20 hodin v kině Kotva. Zaplatíte 130 Kč.