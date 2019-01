Vezměte děti v úterý 21. 11. do Malého divadla v Českých Budějovicích. Budou se moci zapojit do hry Janka Lesáka Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli, ale my vám to stejně řekneme. Jejich úkolem bude zachránit divadlo, vžít se do role šatnářky, osvětlovače, režiséra, herců. Sami rozhodnou, co se bude dít. Hrají Denisa Posekaná a František Hnilička. Představení začíná v 10 hodin.