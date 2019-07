Zemědělské muzeum zve na Farmaden

Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích u Týna nad Vltavou zve v sobotu 13. července na již tradiční prázdninovou akci – Farmaden. Připraven je program pro malé i velké návštěvníky. Nebudou chybět ukázky zemědělské techniky, v průběhu dne bude možné vydat se s průvodcem na komentované prohlídky expozic muzea a přitom si vyzkoušet řadu prací, které museli vykonávat naši předkové, než mohli zasednout k voňavému bochníku chleba s čerstvě stlučeným máslem. Zkoušeli jste již někdy vymlátit cepem obilí, semlít jej na kamenném mlýnku, zadělat těsto a upéct společně chleba, rohlíky nebo placky v chlebové peci? Pokud ne, máte jedinečnou příležitost.

Návštěvníci muzea budou moci nahlédnout pod ruce zkušeným řemeslníkům a některá tradiční řemesla si sami vyzkoušet. Letos to bude mimo jiné zpracování ovčí vlny – přírodní barvení, předení, tkaní, ale také třeba plstění. Připraveny jsou tvůrčí dílny pro děti i dospělé, a tak si z muzea budete moci odnést i vlastnoručně zhotovený výrobek. Na všechny pak čeká také Strašákování – prázdninová soutěž o nejhezčího polního strašáka, která je určená školním, firemním i rodinným kolektivům, ale i jednotlivcům. Strašáci se budou vyrábět v tvůrčí dílně, ale je možné přivážet již hotové exempláře. Všichni strašáci budou vystaveni v prostorách muzea a na sklonku léta, v rámci akce Dožínky v muzeu v sobotu 14. září, budou vyhlášeny výsledky. Na vítěze čekají pěkné ceny.

Den na statku jistě zpestří také návštěva minifarmy, kde jsou k vidění letošní mláďata a náš nejnovější přírůstek, týden staré telátko plemene Jersey. Děti se mohou vydovádět v agrohopsáriu, na šlapacích traktůrcích a usednout mohou i za volant velkého traktoru. Po celý den budou probíhat hry a soutěže, do kterých se mohou zapojit celé rodiny, připraven je oblíbený Traktor –taxi. A jaký by to byl Farmaden bez chutného občerstvení a pěnivého moku? Také letos se návštěvníci mohou těšit na regionální produkty a ochutnávky místních specialit. O hudební doprovod se postarají muzikanti od Lužnice. Chystají se ještě další překvapení, ale ta již prozrazovat nebudeme. Přijďte se sami podívat!