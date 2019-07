Ženy v běhu v letňáku

Pokud jste neviděli úspěšnou komedii Davida Horského se čtyřmi hrdinkami trénujícími na marathon Ženy v běhu, nevadí. Film bude promítat v Českých Budějovicích letní kino Háječek. Matka by ráda trénovala splnila svému muži jeho poslední přání a uběhla marathon. Představuje si, že se třemi dcerami poběží rodinnou štafetu. Trénuje je krasavec Vojta, který jim připravil tréninkový plán. Dcery ale nejdou do běhání naplno, každá se zaobírá svými problémy. Jedna čeká na žádost o roku po dvaceti letech soužití, druhá by ráda měla dítě, ale partnera stále shání, třetí řeší románek se ženáčem. Doběhnou společně? To zjistíte v pondělí 8. 7. od 21.30 h v letním kině Háječek. Vstupné 50 Kč