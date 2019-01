Získejte podpisy ligového Motoru

České Budějovice – Stanout tváří v tvář hráčům a vedení budějovického hokejového týmu ČEZ Motor, prohodit s nimi pár slov a získat jejich podpisy bude možné v neděli 5. února. To se v Barokním sále v 1. patře Jihočeského muzea od 16 hodin uskuteční autogramiáda, při níž si současně můžete prohlédnout hokejovou výstavu. Vstup do muzea je od 15.30 do 17.30 h zdarma. Fanoušci by si měli přinést i vlastní artefakty, knihy, fotografie apod., které si budou chtít dát podepsat.