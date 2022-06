V jihočeské Třeboni můžete druhý červencový týden navštívit komorní hudební festival Třeboňská nocturna. Už 19. ročník festivalu začíná v úterý 12. července a bude trvat pět dní. Všemi večery bude provázet Martina Kociánová. Těšit se můžete na klasickou hudbu, crossovery a šansony v historických prostorách města včetně zámecké konírny, Divadla J. K. Tyla, ale i na nádvoří městského úřadu a dokonce v Tunel music baru.

Vystoupí harfenistka Kateřina Englichová s hobojistou Vilémem Veverkou, korejský Arete String Quartet, trio Martina Bačová, Hana Šuková a Karel Košárek, šansoniérka Chantal Poullain, Epoque Quartet s Dashou i Filharmonie Hradec Králové se sólistkou Evou Hornyákovou pod vedením dirigentky Miriam Němcové.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

Kdy: 15. července - 6. srpna

Kde: Český Krumlov

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov se letos bude konat pojedenatřicáté. Od 15. července do 6. srpna budete moci vybírat ze 17 koncertů v deseti unikátních prostředí. Festival bude slavnostně zahájen uprostřed zámeckého jezírka. Tento večer bude i vizuální podívanou. Na ostrůvku jezírka v zámecké barokní zahradě zazní Händelova Vodní hudba a Hudba k ohňostroji.

Poslechnout si hudbu můžete také opět v barokním divadle, kde zazní opera Antonia Vivaldiho Farnace. Jubileum letos oslaví Václav Hudeček, jenž vystoupí s mladými umělci, kteří se dostali do finále soutěže Virtuosos V4+. Festival připomene 90. narozeniny Johna Williamse, držitele několika Oscarů za legendární hudbu k mnoha filmům. Těšte se také na jino-žánrové koncerty, například vokální světovou skupinu The Manhattan Transfer. Na Francouzském večeru zazní hudba Clauda Debussyho. Na programu budou i komorní koncerty.

Kubešova Soběslav

Kdy: 16.-17. července

Kde: Soběslav, Borkovice

Od roku 1995 se koná v Soběslavi mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav. Letos vyjde na 16. a 17. července. Zahrají Budvarka, Jižani, Veselka, Vysočinka či Úhlavanka a další kapely i z Rakouska nebo Německa.

Koncerty se konají nejen v Soběslavi, ale také v Borkovicích, kde v sobotu 16. července od 14 hodin zahrají Die Weinbergmusikanten a Veselka.

Hlavní program nabídne 27. ročník festivalu na soběslavském náměstí. V sobotu začíná ve 13 hodin s moderátory Karlem Hegnerem a Ivanem Radostou (do 22.30 hodin) a v neděli v 10 hodin s moderátorkami Kateřinou Hálovou a Lenkou Rybáčkovou.

Tradičním vrcholem akce bude v neděli velký společný koncert všech kapel od 18.30 hodin.

Selské slavnosti

Kdy: 22.-24. července

Kde: Holašovice

Selské slavnosti se budou opět po dvouleté odmlce způsobené pandemií konat 22. až 24. července v Holašovicích. "Loni byl jen jednodenní festival dechovky a opera Jihočeského divadla Prodaná nevěsta," říká Jan Jílek, starosta Jankova, pod který Holašovice patří.

Na Selských slavnostech letos očekávají na 200 řemeslníků a nechtějí opouštět osvědčený koncept programu, který doplňují vystoupení interpretů různých hudebních žánrů. Slavnosti tradičně nabízejí možnost sledovat práci řemeslníků zblízka, pokochat se unikátním souborem stavení ve stylu selského baroka a k jídlu a pití je možné mimo dvou holašovických hospod využít i nabídku kulinářských specialit přímo na trhu.

Selské slavnosti připomínají to, že Holašovice jsou díky unikátní architektuře zapsány do UNESCO.

XXVII. Mezinárodní folklórní festival

Kdy: 18.-21. srpna

Kde: Písek

Na pódiu i v ulicích Písku zpívají a tančí vystupující nejen ze světa, ale také ze všech koutů Česka. Od 18. do 21. srpna se tu koná XXVII. Mezinárodní folklórní festival. Písečtí diváci si festival oblíbili a každoročně se jich na představení přijde podívat více než 3000. Program se bude odehrávat v Palackého sadech, na nábřeží u Kamenného mostu i v prostorách městského ostrova. Návštěvníci se mohou těšit nejen na vystoupení souborů, ale připraven je i průvod městem a staročeský jarmark.

Volarské slavnosti dřeva

Kdy: 20.-21. srpna

Kde: Volary

Volarské slavnosti dřeva, které se konají od 20. do 21. srpna, už mají pevnou tradici. Dvoudenní kulturní akce, pořádaná na volarském náměstí, za účasti hostů ze zahraničí i z ČR připomíná všem návštěvníkům dávnou historii města, a to především práci se dřevem. Každoročně zde předvádí několik desítek řemeslníků stará i zapomenutá řemesla. K vidění jsou ukázky moderního dřevorubeckého sportu.

Program pamatuje na všechny generace návštěvníků. Součástí slavností je Šumavský bál pod širým nebem nebo lidový trh. Zajímavostí je tradiční pochod v dřevácích s početnou účastí. Zapsán je v knize kuriozit.

Mezinárodní dudácký festival

Kdy: 25.-28. srpna

Kde: Strakonice

Do Strakonic se letos vrací Mezinárodní dudácký festival. Těšit se na něj můžete od 25. do 28. srpna. Dudáci se do Strakonic sjíždějí už od roku 1967, kdy se setkání konalo u příležitosti 600. výročí založení města. Nyní je pořádaný každé dva roky, vždy na konci srpna. Účastní se ho dudáci z více než desítky států, například Skotska, Španělska, Francie nebo Turecka.

Zdroj: Deník24. ročník se měl konat už v srpnu 2020. Kvůli covidu byl ale zrušen a konat se bude právě letos.

Každý ročník festivalu je příležitostí k setkání a vzájemnému poznání souborů i jednotlivců prezentujících dudy v původním provedení i jejich repliky ve spojení s dalšími lidovými nástroji.

Dudáci hrají k poslechu i jako doprovod tanečníkům a vytvářejí ve Strakonicích neopakovatelnou atmosféru.