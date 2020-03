Sokolský ostrov 4

Otevírací doba: Pondělí 10 - 21.45 Úterý 7 - 21.45 Středa 7 - 21.45 Čtvrtek 7 - 21.45 Pátek 7 - 21.45 Sobota 10 - 20.45 Neděle 10 - 19.45

Nejbližší zastávka MHD se nachází na náměstí Přemysla Otakara, kam pravidelně zajíždí linka č. 24. Odtud vyjdete jihozápadním východem kolem radnice z náměstí na ulici Radniční a přejdete dřevěný most přes slepé rameno.

Využít můžete také zastávku Koh-i-noor, ze které odbočíte na ulici F. A. Gerstnera a za Zlatým mostem (který je reálně modrý) zahnete doleva, podél řeky.

Kde zaparkovat? Zhruba 300 m od vstupu do bazénu je naproti Sokolskému stadionu placené parkoviště. Dostanete se na něj z Husovy třídy odbočením na Resslovu ulici. Cena parkovného aktuálně činí 30 Kč/hodinu. Asi 600 m od vstupu do bazénu můžete využít parkoviště sportovní haly, které je zadarmo. Na toto parkoviště se dostanete odbočením z ulice Na dlouhé louce, vedle čerpací stanice OMV. Poté projdete parkem přes Dlouhý most přímo k bazénu.