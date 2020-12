Překvapení pro vědu. Miliony let stará lebka byla zřejmě něčím jiným, než se zdá

Už léta si paleontologové lámou hlavu otázkou, zda sedm milionů let starý africký primát, který si v jazyce místního etnika Gouran získal přízvisko Toumaï, chodil po dvou nebo po čtyřech nohách a zda to byl či nebyl první známý zástupce lidské vývojové linie. Všechny úvahy se přitom odvíjely od nálezu jediné lebky, objevené v roce 2001. Nyní se ukazuje, že se to s ní má trochu jinak, než si vědci původně mysleli.

Odlitek originálního nálezu sedm milionů let staré lebky hominida, zvaného Sahelanthropus tchadensis (Sahelský člověk z Čadu či Sahelantrop čadský). Lebce se přezdívá Toumaï, což znamená Naděje života | Foto: Wikimedia Commons, Didier Descouens, CC BY-SA 4.0