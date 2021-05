Zapsali se ho historie, splnili naplánované úkoly a nyní přišel čas, aby se vrátili na Zemi. Již tento týden se z Mezinárodní vesmírné stanice vrátí posádka mise SpaceX Crew-1. První ze série stejnojmenných misí, na kterých spolupracuje americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) a soukromá společnost Elona Muska SpaceX. Podívejte se, jaký je program návratu.

Členové mise Crew-1 při tréninku před startem do vesmíru. | Foto: NASA

Když v květnu 2020 vynesla raketa Falcon 9 do vesmíru modul Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX Elona Muska se dvěma kosmonauty na palubě, celý svět při tomto historickém okamžiku tajil dech. Byl to nejen první let amerických astronautů na americké raketě z americké půdy po desetileté pauze. Šlo zároveň o chvíli, kdy kosmonauty do vesmíru vůbec poprvé vypravila soukromá firma.