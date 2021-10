„Jak by vypadala Země, kdyby člověk najednou zmizel?,“ ptá se autor fotek Romain Veilon. Nabízí i záběr na kapli na jihu Francie pokrytou plazivou trávou a plevelem či dům v namibijské vesnici Kolmanskop, který pohlcuje písek po četných písečných bouřích. A co teprve prachem pokryté kdysi luxusní italské sídlo, kde se nachází potrhaný nábytek a budova se mění v trosky.

Jeho úžasné momenty jsou představeny v jeho nové knize Green Urbex: The World Without Us. Navazuje na jeho velmi úspěšnou debutovou publikaci Ask The Dust. K sehnání je prostřednictvím on-linového obchodu Amazon.

„V knize uvidíte podlahy pokryté prachem, praskající stěny, hnijící dřevo a nakonec vegetaci postupně pronikající do míst, která byla kdysi plná života. Vše nám to připomíná nutnost žít v co největším souladu s přírodou,“ řekl Veilon pro přední britský web The Sun.