Sérii více než padesáti stop odkryli experti na pláži Trachiolos, která se nachází na turisticky oblíbené Krétě, už v roce 2017. Předpokládalo se, že by otisky mohly patřit pravěkému tvoru - předchůdci člověka, který planetu Zemi obýval před 5,7 miliony let.

Nejnovější studie ale naznačuje, že tyto stopy mohou být dokonce ještě starší, a to i více než šest milionů let.

V současné době navíc neexistují žádné záznamy o fosilních nálezech rodu Homo sapiens z doby starší než 300 tisíc let. Neandertálci pak nejsou starší než 430 tisíc let. Krétský nález je tedy o to působivější. Přibližuje se mu jedině dávný primát Australopithecus afarensis. Ten podle dochované kostry přezdívané Lucy obýval Zemi před 3,9 miliony let.

Existují pochybnosti

Stopy z Kréty nesou znaky, které odpovídají primátům. „Jsou kombinovány s obecnými rysy primátů jako je absence podélného mediálního oblouku, proporcionálně kratší podrážka a pata, která není baňatá,“ popsala paleontoložka University of Tübingen Madelaine Böhmová.

Právě rysy podobné primátovi ale u odborné veřejnosti vyvolávají pochybnosti, zda se opravdu jednalo o předchůdce člověka. „Například Meldrum a Sarmiento (dvojice vědců, která uveřejnila reakci na studii - pozn. red.) tvrdí, že stopy z pláže Trachilos mohly být vytvořeny primátem a ilustrovali to odkazem na dnešní stopu gorily,“ popsali výzkumníci pod vedením Uwe Kirschera, jež se výzkumem nalezených stop rovněž zabývali.

Zda tedy může jít o stopy předchůdce člověka zatím nelze s naprostou jistotou říci, žádný z protiargumentů však tuto možnost jednoznačně nevyvrátil.