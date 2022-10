Protože ODS vyloučila už předem spolupráci s SPD, očekávalo se, že by dalším partnerem do koalice bylo buď hnutí ANO 2011 (13 mandátů) nebo hnutí Občané pro Budějovice (6 mandátů).

Včera ale hnutí Jihočeši 2012 veřejně oznámilo, že rada hnutí jednohlasně odsouhlasila pověřit Martina Maršíka a předsedu hnutí Pavla Hrocha oslovením vítěze voleb v Českých Budějovicích, kterým je ODS, a umožnit tak vytvoření koalice bez hnutí ANO 2011.

V Týně nad Vltavou znají příští koalici, v Budějovicích nebo Ševětíně se jedná

Mandát za Jihočechy 2012 získal Martin Maršík, ale jako člen kandidátky Občanů pro Budějovice.

Pro předsedu OPB Iva Moravce se jedná o nečekanou věc. Předvolební smlouva stanoví, že v případě úspěchu ve volbách bude OPB usilovat o uplatnění zástupců Jihočechů 2012 na vedení města od rady až třeba po odborné komise rady města. Ale Ivo Moravec uznává, že smlouva nestanovuje, že se bude po volbách vyjednávat společně. "Je to překvapivý krok. To se nepředpokládalo," říká Ivo Moravec, současný náměstek primátora, o separátním postupu Jihočechů. Byl o něm informován v úterý předsedou Jihočechů Pavlem Hrochem (náměstkem hejtmana). Na věc ale pohlíží jako na součást politických jednání. "Do komunální politiky jsem vstupoval v letech 2005, 2006 a nemyslel jsem si, že jdu do politiky, abych si tam hledal kamarády," říká Ivo Moravec.

Podle reakce předsedy zastupitelského klubu ODS Petra Maroše, je nabídka Jihočechů zajímavá. Na svém facebooku uvedl: Dnes se objevila velmi zajímavá informace od Jihočeši 2012, která by mohla znamenat vznik nové budějcké koalice. Co nejdříve se musíme sejít s kolegy z ODS i se subjekty, se kterými už jsme si plácli (TOP09+KDU a Piráti), a říci si svůj pohled na danou možnost… Napsal v úterý Petr Maroš.

Zatím jednají o schůzce

Pavel Hroch potvrdil, že Jihočeši 2012 jednají s ODS o možné schůzce. "Chceme umožnit, aby vznikla koalice bez ANO," zdůraznil ohledně motivace k samostatnému postupu Jihočechů Pavel Hroch. A doplnil, že součástí předvolebních dohod s OPB nebyl i společný postup při povolebním vyjednávání. Ohledně nabídky k vítězi voleb nechtěl předbíhat výsledek. "Uvidíme, jestli vůbec ODS o ten hlas stojí," uvedl Pavel Hroch.

Předseda zastupitelského klubu OPB Ivo Moravec uznal, že pro jeho hnutí nedopadly volby úspěchem, ztratilo tři mandáty a má jich šest. "Nebyl to ten výsledek, který jsme očekávali," uvedl Ivo Moravec. S případnou opoziční rolí je ale OPB srozuměno. "Na opozici jsme připraveni. I na koalici jsme byli připraveni," doplnil Ivo Moravec.

V dosavadním zastupitelstvu byla ODS s Piráty v opozici. V té byli i komunisté. Koalici, která vládla dosluhujícímu zastupitelstvu tvořily ANO 2011, OPB, Společně pro Budějovice a STAN a Čisté Budějovice. V zářijových komunálních volbách vyhrála ODS (16 mandátů) a za ní skončily ANO 2011 (13 mandátů), OPB (6), SPD (4), Společně pro Budějovice (3), Piráti (3).