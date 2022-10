Osobně je rád, že se jim podařilo vyjednat koalici, která bude co nejvíce na půdorysu vládních stran. "V této koalici bude mít ODS sílu prosazovat projekty, které jsme vám slíbili. Tohle je po letech obrovská příležitost, jak můžeme díky vaší podpoře věci ve městě konečně rozhýbat," míní.

Martin Maršík, který za Jihočechy 2012 vznik nové budějovické koalice umožnil, se přitom do zastupitelstva dostal na kandidátce Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB). To ale jako celek zůstane v opozici, a to spolu s hnutím ANO a SPD. "Vím dobře, že velké projekty, které ve městě chybí, potřebují silnou podporu napříč zastupitelstvem. Takže stejně jako to dělám na kraji, budeme i na městě velmi korektně přistupovat k opozici a snažit se hledat na věcech maximální shodu ku prospěchu města," dodal Kuba.

Jihočeši prolomili budějovické vyčkávání a nabízí ODS potřebný hlas

Ten již dopoledne avizoval, že dohoda je možná a že se podaří dát dohromady 23 hlasů, tedy minimální většinu pro vznik koalice. "Nabídku jsme využili ze dvou důvodů. Slíbili jsme Budějčákům, že chceme na radnici přinést změnu a nové vedení. A také se cítíme zavázáni tou velkou důvěrou, kterou ODS od voličů dostala," vysvětlil.

Vytvoření koalice bez hnutí ANO, které na radnici vládlo, je podle něj správným krokem. "To bylo naší snahou během trpělivého vyjednávání. Jsem rád, že se to podařilo," konstatoval Kuba.

Třiadvacet koaličních křesel v zastupitelstvu, tedy nejtěsnější většina, by mohlo být konečné číslo. "Je však možné, že někteří jednotliví zastupitelé by ještě chtěli jednat o podpoře koalice, to jsou však nepotvrzené informace," řekl Martin Kuba. Oněch 23 zastupitelů je podle jeho slov dostatečný počet. "Je to většina, o klíčových investicích však budeme muset racionálně jednat i s opozicí, hlasování o důležitých věcech je nutné vždy vést napříč politickým spektrem," dodal.

Jihočeši 2012 jsou pro ODS čitelným partnerem. "Máme na kraji náměstka Pavla Hrocha, šlo o seriózní nabídku. Inženýra Maršíka známe jako ředitele Biskupského gymnázia, choval se vždy korektně a racionálně. Tato koalice je pro nás velmi přijatelná a těšíme se na spolupráci ku prospěchu města," dodal Martin Kuba.

Radost na všech frontách

Ze sestavení koalice má upřímnou radost i lídryně kandidátky ODS Dagmar Škodová Parmová. „Dneska jsem koalici skutečně úspěšně dopekli, setkali jsme se s panem náměstkem Hrochem i zastupitelem Maršíkem a vše dobře dopadlo,“ informovala.

Dagmar Škodová Parmová.Zdroj: Deník/VLP ExternistaTřiadvacet hlasů a koalice bez ANO a HOPB je i podle ní výborný výsledek. „Je to křehká většina, to samozřejmě. Nicméně předpokládám, že to budeme umět vyřešit v rámci racionálních a pro Budějovice rozvojových projektů. Myslím, že nás v některých našich konáních podpoří i opozice,“ sdělila Škodová Parmová.

Pětačtyřicetiletá Dagmar Škodová Parmová, která působí jako děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, může být historicky první ženou v čele Českých Budějovic. „Jasné to bude samozřejmě až po ustanovujícím zastupitelstvu, ale všechno tomu, že bych mohla být primátorkou, nasvědčuje,“ smála se.

Konkrétní rozdělení křesel v radě města se bude teprve dojednávat. „Budeme k tomu mít sezení o tomto víkendu, nějakou představu už máme. Tu však musíme přednést koaličním partnerům a domluvit se s nimi na finální podobě,“ dodala Škodová Parmová s tím, že teprve pak bude úplně jasno.

Očekával lepší postavení

Dosluhující primátor Jiří Svoboda (ANO) povolební vyjednávání komentoval slovy: „Nejsme sice vítězové voleb, nicméně mandátů máme hodně. Zasloužili bychom si ale lepší postavení na radnici.“

Do důchodu se politik, který v listopadu oslaví 63. narozeniny, zatím nechystá. „Na nějaký odpočinek je ve mně ještě dost energie, na ten se rozhodně nechystám,“ zamítl tuto možnost rezolutně. Co bude dělat, to zatím neprozradil.