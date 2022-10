Prakticky jasno už je v Rudolfově. Podle současného starosty Víta Kavalíra (ODS) by mělo pokračovat spojenectví nejsilnějších stran – ODS a Občanů pro rozvoj Rudolfova (obě po čtyřech mandátech). „S Občany pro rozvoj Rudolfova pracujeme společně dvanáct let v radě města. Zatím jsme předběžně domluveni s tímto partnerem. Počítám, že rada by byla složena z našich stran jako již dvanáct let, ale nic není uzavřeno,“ uvedl volební lídr ODS Vít Kavalír.

Rudolfovský starosta doplnil, že se již konala schůzka nových zastupitelů. Vítězové voleb by byli rádi, aby ve výborech zastupitelstva měly své členy i jiné strany. Rudolfov by měl vést již počtvrté. „Chtěli bychom se věnovat Farské louce,“ jmenoval jednu z priorit Vít Kavalír. Na louce severně od kostela byly podle předchozích záměrů prodány pozemky Jednotě Kaplice ke vzniku prodejny potravin a praktickému lékaři pro zdravotnický objekt. Na louce by měl vzniknout i městský park s vybavením pro volnočasové aktivity.

Druhým důležitým bodem pro nadcházející volební období bude pokračující rekonstrukce objektu městského úřadu, kde se plánuje konferenční sál v přízemí a dále úpravy nejbližšího okolí, které by mu dodaly jednotný ráz a věnovaly by se i zeleni.

Zliv

Ve Zlivi jedná podle nynějšího starosty Radka Rothschedla vítězná ODS (6 mandátů z 15) se dvěma partnery o budoucí koalici. Post starosty by měl opět zastávat Radek Rothschedl (ODS).

Lišov

V Lišově vyhrálo SNK LIŠOVSKO v čele s dosavadním starostou Jiřím Švecem. „Vyhráli jsme počtvrté v řadě,“ uvedl Jiří Švec k devíti mandátům z jedenadvaceti. Další strany měly zřetelný odstup, například druhá KDU-ČSL s nezávislými kandidáty získala pět mandátů nebo třetí ČSSD s nezávislými kandidáty tři mandáty.

„Nová koalice by měla mít minimálně čtrnáct hlasů. Hledáme do ní partnery,“ přiblížil svou představu Jiří Švec, který by měl podle dosavadního vývoje jednání také vést město.

Na konci roku by mohla začít druhá etapa rekonstrukce sportovního areálu za 42 milionů. Příští rok by se pak měl začít stavět nový pavilon mateřinky. „Školka je na hranici kapacity,“ doplnil k investici za 40 milionů Jiří Švec. „V roce 2024 bychom chtěli začít rekonstrukci náměstí. To bude také kolem 40 milionů korun.“ Ustavující zastupitelstvo by mělo být svoláno v Lišově na 24. října.

Pištín

Povolební jednání se hodně zjednodušila v Pištíně už před hlasováním v komunálkách. Vyhrála kandidátka Za další rozvoj našich obcí vedená současným starostou Jaroslavem Havlem, která zůstala osamocena. „Původně jsme předpokládali, že budou minimálně dvě další kandidátky,“ zmínil Jaroslav Havel. Nakonec se ale žádný protivník nenašel a na volebním lístku našli hlasující jen uskupení v čele s nynějším starostou. Dohoda o starostovi by měla být mezi zvolenými zastupiteli učiněna už před ustavujícím zasedáním.

