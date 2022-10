Další mandáty v zastupitelstvu mají Volba pro město (5), ANO 2011 (4), SVINENSKÝ ZVON (3), Jsme tady doma (2), Nestraníci (2) a KDU-ČSL (2).

Jinak už jistě v Borovanech

Docela jistě nastane změna po volbách v Borovanech, které už nepovede Petr Jenkner, i když jeho uskupení PRO BOROVANSKO vyhrálo volby. Ve městě se zatím stále jedná o budoucí koalici. Jedno už je ale jisté: ve funkci nebude pokračovat starosta Petr Jenkner, který vedl město po dvě volební období

Dosavadní borovanský starosta se rozhodl už město nevést a zveřejnil k tomu obsáhlé zdůvodnění:



Velice mě potěšilo, kolik hlasů dostalo naše sdružení nezávislých kandidátů PRO BOROVANSKO i já osobně (980 hlasů). Moc si toho vážím a považuji to za „vysvědčení“ za moji odvedenou práci.

Práce starosty mě baví, ale již delší dobu začala více zasahovat do mého soukromého života. Natolik, až to přerostlo únosnou mez. Pomyslná hladina v hrnečku trpělivosti už přetekla, a tak jsem se rozhodl z mnoha důvodů, mimo jiné rodinných, zdravotních a morálních, již funkci starosty nezastávat. Moje stanovisko již nevykonávat funkci starosty jsem nemohl zveřejnit před volbami, neboť mým cílem bylo volby vyhrát. A tím mít možnost vybrat a zvolit nové vedení města z lidí, kteří mají dobré morální a charakterové vlastnosti. I když bych mohl i nadále vykonávat funkci starosty, neprahnu po moci „za každou cenu“. Z mého pohledu neodcházím z boje jako poražený, ale jako vítěz jdu středem se vztyčenou hlavou.

Zároveň mi osud Borovan není lhostejný a velice si vážím hlasů, které jsem dostal, proto jsem připraven i nadále se spolupodílet na rozvoji města. Věřím, že mé stanovisko pochopíte. Jsem jen člověk z masa a kostí se svými hodnotami a vlastním životem…

Děkuji Vám za pochopení, s úctou

Petr Jenkner

Dosavadní starosta přitom dostal nejvíc preferenčních hlasů a jeho uskupení PRO BOROVANSKO získalo osm mandátů v sedmnáctičlenném zastupitelstvu. Teď hledá partnera či partnery do budoucí koalice. „Jednání je stále otevřené,“ uvedl Petr Jenkner k rozhovorům s dalšími subjekty. První zasedání nového zastupitelstva by mohlo být svoláno na 14. října. Do ustavujícího zasedání předpokládá Petr Jenkner, že už bude domluvena i budoucí koalice.

Do zastupitelstva se jich dostalo kromě vítěze ještě pět, ale rozdělily se jen devět mandátů (PRO BOROVANSKO 8, Občanská demokratická strana 1, Česká str. sociálně demokrat. 1, Česká strana národně sociální 2, A DOST! PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST 3, KDU-ČSL 2).

Součástí dosavadní koalice byla v Borovanech také Česká strana národně sociální. V minulém zastupitelstvu měla tři, v novém bude mít dva mandáty. Nyní je místostarostou za ČSNS Vít Sumerauer. I podle místostarosty je koalice zatím věcí vyjednávání. Doplnil, že národní socialisté by se rádi podíleli dál na vedení Borovan, ale nyní je to hlavně věcí dohody s ostatními stranami. „Záleží také na tom, na jakém vedení bychom se podíleli,“ poukázal Vít Sumerauer na to, že důležité by bylo i to, jak silnou pozici by ČSNS měla.

