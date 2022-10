Prvního partnera do budoucí koalice už vybrala v Českých Budějovicích vítězná ODS. Podle člena vyjednávacího týmu a jihočeského hejtmana Martina Kuby nabídla společný postup a spolupráci uskupení Společně pro Budějovice, které tvoří KDU-ČSL a TOP 09. "To jsou pro nás nejpřirozenější partneři a spolupracujeme s nimi i v koalici na kraji. I když musím otevřeně říct, že jsem čekal, že budou mít v krajském městě mnohem víc zastupitelů a s tvorbou koalice nám pomůžou víc," uvedl v pondělí 26. Martin Kuba na svém profilu na sociální síti.

Martin Kuba, který v Českých Budějovicích ze všech kandidátů získal při volbách nejvíce hlasů, k budoucí koalici doplnil, že nejraději by ji viděl v obdobné formě, jako je vládní koalice. "Má to ale jeden háček. Ty vládní strany se musí do zastupitelstva dostat a mít tam dostatečný počet zastupitelů, aby to bylo možné. Bohužel tady v Českých Budějovicích se hnutí Starostové do zastupitelstva nedostalo vůbec, KDU a TOP 09 na společné kandidátce dvou stran měli 5,4% a budou mít tři zastupitele, Piráti měli 6,88 % a taky budou mít tři zastupitele. Vůbec tu nechci a nebudu hodnotit výsledky, to mi nepřísluší a kolegové si to musí zhodnotit sami. Jen je prostě fakt, že tohle všechno pak definuje podmínky, ve kterých se ty koalice dají a nebo nedají složit," upozornil Martin Kuba. "Vládní" koalice by totiž v Českých Budějovicích měla jen 22 mandátů a k nadpoloviční většině je v jihočeské metropoli třeba 23 mandátů.

Navíc podle Martina Kuby ve většině měst hrají roli místní hnutí, která rozměr vládní koalice a opozice dost rozbíjí. "A vy se musíte rozhodnout, jestli s nimi město opravdu můžete rozvíjet nebo ne," naznačuje jihočeský hejtman, co vše je třeba brát při vzniku koalice v potaz.

"Takže, my jdeme v jednáních s ostatními subjekty pokračovat a náš cíl je jasný. Aby náš tým v čele s primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou měl v koalici natolik silné postavení, že budeme moct město rozhýbat a plnit to, co jsme Vám slíbili. Vaše důvěra a podpora, kterou jste nám dali, je pro nás obrovský závazek a nevyměníme ji za nic," zdůraznil Martin Kuba.

Podle kandidátky na primátorku Dagmar Škodové Parmové bylo o víkendu dokončeno první kolo rozhovorů s možnými koaličními partnery, mezi něž ODS nepočítá SPD, jak už dopředu avizovala. "Dohoda o spolupráci se Společně je zatím verbální," dodala Dagmar Škodová Parmová s tím, že teď bude pokračovat druhé kolo jednání.

Tomáš Bouzek, lídr kandidátky Společně pro Budějovice, také připomněl, že na úrovni kraje už podobná koalice funguje a teď se mezi Společně a ODS budou řešit programové priority.

V Českých Budějovicích jsou mandáty rozložené následovně: ODS - 16, ANO - 13, OPB - 6, SPD - 4, Piráti - 3 a Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) - 3. K vytvoření většinové koalice je tedy nutné, aby se s vítězem voleb kromě Společně dohodla nejméně ještě také jedna ze stran na druhém a třetím místě, pokud se týká zisku mandátů, tedy ANO nebo OPB. Jak ANO tak OPB už daly najevo, že by nabídku ke vstupu do koalice přijaly.