Od pátečních 14 hodin bude možné po dva dny vybírat budoucí zastupitele. V jejich rukou bude hlavní rozhodování o městech a obcích na další čtyři roky.

Na Českobudějovicku bylo nejvíce kandidátek pro jedno zastupitelstvo podáno v jihočeské metropoli, celkem jedenáct. V Týně nad Vltavou to bylo devět, v Trhových Svinech osm kandidátek. V drtivé většině malých obcí je jedna kandidátka složená z několika nezávislých jednotlivců.

Lídři v Budějovicích vybírali, jestli dřív stavět byty, most nebo divadlo

Stranickou výjimkou je v tomto ohledu Dubné, kde mají kandidátku také jedinou, ale pod hlavičkou KDU-ČSL. Podle současné starostky Boženy Kudláčkové je to ale jev, který se opakuje už několik volebních období. Všichni kandidáti přitom nejsou jen z řad straníků. "Lidovci jsme tam čtyři. Ostatní jsou sympatizanti," zdůrazňuje Božena Kudláčková, že patnáctka jmen je složena většinově z nestraníků. A tento recept evidentně pro Dubné funguje. Obec má na 1600 obyvatel, přesto se konkurenční kandidátka nestaví. Přitom třeba v Hrdějovicích letos postavili kandidátky čtyři, v Mokrém Lomu kandiduje několik nezávislých osobností a vedle Sdružení nezávislých kandidátů, v Temelíně budou vybírat z pěti politických subjektů…

"My se nehádáme. Může mít někdo jiný odlišný názor. Ale nezažila jsem, že bychom na sebe na zastupitelstvu křičeli," naznačuje jedno z možných tajemství dobrého fungování zastupitelstva Božena Kudláčková. "Lidi se musí především domluvit," doplňuje své základní politické heslo Božena Kudláčková. Pokud se něco mimořádného nestane, tak bude moci svou filozofii uplatnit i následující čtyři roky. Z jediné dubenské kandidátky je totiž navržena jako lídr.

Průměrný věk kandidátů v nadcházejících komunálních volbách je 47,64 let, dvěma nejstarším kandidátům je 96 let. Z celkového počtu kandidujících představují ženy 33,86 % a jejich relativní zastoupení se tak oproti předchozím volbám (33,34 %) mírně zvýšilo Bez politické příslušnosti je 86,02 % kandidátů. Například v Českých Budějovicích je podle informací Českého statistického úřadu nejstarším kandidátem Oskar Marek (92 let), který je 42. na kandidátce KSČM fungující Budějce. Nejmladším kandidátem je v jihočeské metropoli Tomáš Kotnauer (18 let), který je 34. na kandidátce Občanské demokratické strany. Většina kandidátek bude mít v jihočeské metropoli 45 kandidátů, protože v Českých Budějovicích je 45 zastupitelů. Jen kandidátka Budějce srdcem a rozumem sestavená s podporou strany Svobodných nabídne 17 jmen.

Projekt domova pro seniory rozděluje týnské zastupitele

Pro volby do zastupitelstev obcí je podle ČSÚ v celé republice vytvořeno 14 733 stálých volebních okrsků. V 4 910 z nich přitom proběhnou současně i volby do Senátu Parlamentu České republiky. Ty budou i na části Českobudějovicka. Volby do zastupitelstev obcí a první kolo senátních voleb se uskuteční 23. a 24. září, druhé kolo senátních voleb o týden později.

Podle volebních čísel najdou v Českých Budějovicích voliči strany na hlasovacích lístcích seřazené následovně: 1 - Česká pirátská strana (lídr zastupitelka Zuzana Kudláčková); 2 - Českobudějovičtí ROZUMNĚ NAŠTVANÍ (bývalá zastupitelka Marie Paukejová); 3 - KSČM fungující Budějce (bývalý předseda strany Vojtěch Filip); 4 - ČSSD a NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (krajský zastupitel Miroslav Joch); 5 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (krajský zastupitel Jiří Fencl); 6 - OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE (náměstek primátora Juraj Thoma); 7 - ANO 2011 (primátor Jiří Svoboda); 8 - Občanská demokratická strana (zastupitelka Dagmar Škodová Parmová); 9 - KDU-ČSL a TOP 09 – Společně pro Budějovice (náměstek primátora Tomáš Bouzek); 10 - Svoboda a přímá demokracie (SPD) (Monika Kroutilová, zdravotní sestra); 11 - Budějce srdcem a rozumem (Jan Leština, člen Svobodných, IT vývojář).

Kdo chce vést vaši obec na Českobudějovicku? Deník přináší kandidátky

Nynější koalici v čele města tvoří ANO 2011, Občané pro Budějovice, Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP 09, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a Čisté Budějovice. V opozici zůstaly po volbách v roce 2018 Komunistická strana Čech a Moravy, sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů, Česká pirátská strana.

Ve Svinech osmička, v Týně devítka

V Trhových Svinech bude kandidátek celkem osm: KDU-ČSL, Volba pro město, Jsme tady doma, Sdružení nezávislých kandidátů SVINENSKÝ ZVON, ODS, ANO 2011, Nestraníci a KSČM. Kandidátka komunistů jediná nebude mít 23 jmen ale jen 11.

V Týně nad Vltavou bude devět kandidátek: KDU-ČSL, ProTejn, Trikolora, Fandíme Týnu, ODS, ČSSD a Nezávislé osobnosti, KSČM, Česká pirátská strana, SPD. Kandidátka SPD bude se 13 kandidáty, ostatní s 21 jmény pro voliče.

V Budějovicích je nejstaršímu kandidátovi do komunálek 92 let

Oproti minulým volbám v celé republice už teď ubylo podle místopředsedkyně Českého statistického úřadu Evy Krumpové téměř 21 tisíc kandidátů. Celkem je jich aktuálně registrováno 195 392, tento počet ale nemusí být konečný. "Někteří mohou být v zákonné lhůtě navrhující stranou odvoláni či mohou sami odstoupit,“ říká Eva Krumpová.