Už před 14. hodinou bylo ve volebních místnostech vše připraveno na zahájení komunálek. Například v Dražíči na Českobudějovicku prováděly poslední kontrolu ještě před začátkem voleb starostka Alena Dědičová a zapisovatelka Jana Bambasová. "Máme jeden okrsek. Účast očekávám 60% voličů," zmínila za obec s více než 200 obyvateli Alena Dědičová. Po dvou volebních obdobích už sama nekandiduje. "Jdu do důchodu," zmínila starostka, ale doplnila, že málem kandidovala. Dlouho totiž měla informaci, že je jen šest nezávislých kandidátů. Zastupitelů je ale sedm. "Tak jsem také kandidátku podala, abychom nebyli bez voleb. To by byla ostuda," řekla Alena Dědičová. Nakonec se ale ukázalo, že kandidátů je více, tak svou vlastní starostka stáhla. V Dražíči budou voliči vybírat z devíti nezávislých.