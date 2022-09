"Není to špatný výsledek, ale chybí nám to vítězství," doplnil s úsměvem Jiří Svoboda a dodal, že vyloženě nespokojený by byl, kdyby ANO bylo až třetí. Před volbami předpokládali v ANO za dobrý výsledek obhajobu 12 mandátů, což se podařilo. Sestavení koalice je ale nyní podle Jiřího Svobody na ODS, která volby vyhrála.

Dvě strany by byly málo

Ohledně vyjednávání o budoucí koalici by Jiří Svoboda upřednostnil velkou koalici - a nemíní tím jen případné spojení dvou nejsilnějších z voleb ODS a ANO 2011. "Dvě strany je dost málo. Preferoval bych koalici složenou z více subjektů než ze dvou. Variant je několik," říká Jiří Svoboda. Primátor ale nepředpokládá, že by součástí koalice byla SPD, vzhledem k tomu, že už to například ODS vyloučila. Podobně vidí výhrady některých vůči Pirátům.

Podívejte se na nové zastupitele Českých Budějovic

Jiří Svoboda si také nemyslí, že by se měl obcházet vítěz voleb. "Varianty obcházení vítězů jsou také formou tvorby některých koalic, a to i na celostátní úrovni, ale myslím si, že vítěz voleb by se neměl obcházet. Je to nečestné a nesportovní. V posledních obdobích platil v Českých Budějovicích úzus, že vítězná strana měla primátora. Strany to ctily," uvedl Jiří Svoboda. Doplnil, že koalici složenou bez ODS by viděl i jako nepevnou. "Možnost nějakého slepence stran proti ODS existuje, ale bylo by to natěsno na hlasování a nebylo by to dlouhodobě stabilní. Já jsem pro to, aby koalice měla dostatek hlasů, aby ji neohrozil výpadek dvou nebo tří hlasů. My jsme ale volby nevyhráli," zdůrazňuje Jiří Svoboda s tím, že sestavení koalice je nyní věcí ODS.

Pokračovat v projektech

Pokud by se ANO podílelo na vedení města, chtělo by pozici adekvátní volebnímu výsledku. "Nejprve je potřeba postavit koalici, potom lze rozdělovat posty a portfolia," upozorňuje ale Jiří Svoboda. Sám by možná usiloval i o místo v radě města. "Máme tam nějakou rozdělanou práci," připomíná řadu zahájených projektů.

ODS, která vyhrála volby v Budějovicích, začíná hledat partnery do koalice

Jednání s ostatními stranami vede nyní také ANO, v sobotu to bylo s HOPB, v neděli s Piráty a SPD, pak s lidovci a TOP 09 a v týdnu je v plánu další setkání s ODS. "Uvidíme, kam to bude směřovat," říká Jiří Svoboda o povolebních jednáních.