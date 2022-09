Doprava. Taková byla nejčastější odpověď, kterou redakce dostala, když se ptala občanů Českých Budějovic na to, co je trápí. A tedy na to, co by příští týden mohlo rozhodnout volby. Padaly ale i jiné odpovědi.

A řešení dopravních problémů ve městě? I zde se názory hodně liší. Někdo by posílil infrastrukturu novými mosty, jiný by doporučil lépe koordinovat řízení křižovatek a další by klidně dal cyklistům celý pruh na Pražské i v Mánesově ulici. Proti tomu by se ale vzápětí ozvali ti, kteří upřednostňují auto. Krásná ukázka toho, jak protichůdné názory mohou být na problémy stotisícového města.

Nevyužitá MHD

A co si myslí konkrétní oslovení? Podle Svatavy Kopečkové, manažerky multikina CineStar, rozhodne volby selský rozum a komplexní pohled na problémy a jejich řešení. „Jde o základní věci, čistota města, fungující služby. A slušní politici, kteří nekradou, jsou to normální lidé a umějí naslouchat lidem,“ míní Svatava Kopečková.

Věra Pázlerová, cvičitelka v Sokole, upozorňuje, že ohledně dopravy Českým Budějovicím chybí severní spojka a okruh města. „To je stejný problém, jaký trápí Prahu. Té chybí dodnes část okruhu a České Budějovice jsou na tom ještě hůře. Problémy dopravy souvisí s parkováním a MHD. Dopravní podnik si stěžuje, že nastal odliv zákazníků. Během prvního týdne po zdražení benzinu se zvýšil zájem o MHD, ale po týdnu se to vrátilo, lidé si sedli zpátky do aut. Proč? Já když mohu, jedu do města MHD. Než jet ke sportovní hale, tam nenajít místo a vrátit se domů a pak se stejně vydat MHD… Dalším problémem města jsou byty, ale mě osobně se to netýká,“ říká Věra Pázlerová.

Zdržená dálnice

Obecně je doprava problém i podle bývalého zastupitele Stanislava Rataje. „Zbytečně čekáme na důležité stavby. Například, co se týká tunelu Pohůrka, říkal jsem, že je hloupost dávat dálnici pod Dobrovodský potok. Zdržení bude kvůli tomu o rok nebo dva,“ říká.

Petr Pavelec, ředitel regionálního pracoviště Národního památkového ústavu, říká, že u něj rozhodují volební programy a témata, jací lidé za tím stojí a zda ta témata vůbec mohou uchopit. „Mě mimořádně zajímá v Českých Budějovicích projekt Město a voda a rozvoj Senovážného náměstí, kde by měla vyrůst nová galerie v novém muzejně galerijním konceptu. Evergreenem voleb je v Českých Budějovicích situace v dopravě, ale jak to strany řeší, mě až tolik nezajímá. Musí to řešit v programu všechny, možná hůře, možná lépe. Ale ta dvě témata nemusí všichni řešit a já stojím o to, aby se realizovaly projekty, které mě zajímají,“ doplňuje Petr Pavelec.

Podle Aleše Trdly, hudebního producenta, bude ale důležité, aby lidé k volbám vůbec přišli.