Už odpoledne byla převaha ODS jasně patrná, byla v čele s téměř 30 %. Dagmar Škodovou Parmovou průběžný výsledek potěšil. "V celorepublikovém výzkumu STEM vypadalo pořadí pro volby ANO, SPD a ODS. Ale když jsme se s týmem rozcházeli po kontaktní kampani, říkali jsme si, že jsme udělali maximum a že jdeme v Českých Budějovicích zvítězit. Jsem ráda, že naše práce přinesla své ovoce," reagovala na průběžné výsledky pro Deník.

Výsledky komunálních voleb najdete najdete ZDE>>>

Výsledky senátních voleb v obvodu č. 10 ZDE>>>

Jiří Svoboda, ANO 2011 (7).Zdroj: Deník/VLP Externista

Budějovický současný primátor Jiří Svoboda byl ohledně tipů na výsledek zdrženlivý. Jeho ANO mělo v osm večer 13 mandátů. "Já bych se do žádných odhadů nepouštěl," odmítl s úsměvem spekulovat o výsledku své strany. K budoucímu vyjednávání o koalici zmínil, že rozhodnou především voliči tím, jak rozdělí hlasy. Na dotaz, jestli by preferoval pokračování té současné koalice (ANO 2011, HOPB, Společně pro Budějovice /TOP 09 a KDU-ČSL/ a STAN a ČiB), následně konstatoval, že všechny varianty jsou otevřené. "Nemáme, jako některé strany, usnesení, že je to s někým zakázáno," uvedl.

V budějovické hudební škole zasedá stejný člen komise, učitel, už od 90. let

Kolem pěti procent se po většinu odpoledne pohybuje v Českých Budějovicích koalice Společně pro Budějovice složená z KDU-ČSL a TOP 09. V 18 hodin při 45% sečtených okrsků měla 5,24% hlasů. "Upřímně řečeno, čekali jsme lepší výsledek," konstatoval v 18.04 lídr kandidátky Tomáš Bouzek. "Nicméně věříme, že po sečtení všech okrsků budeme mít přes pět procent," doplnil Tomáš Bouzek.

V průběžných výsledcích mělo hnutí Občané pro Budějovice dlouhodobě šest mandátů. Oproti současným devíti o tři méně. Lídr OPB Juraj Thoma ale chtěl s hodnocením výsledku počkat až na sečtení všech okrsků. "Platí staré myslivecké pravidlo, že zajíci se sčítají až po honu. Počkejme na celkový součet," uvedl Juraj Thoma k šesti mandátům. Doplnil, že o složení budoucí koalice budou rozhodovat velmi významně hlasy stran, které se v průběžných součtech pohybují kolem pěti procent. "Důležité bude, kdo se všechno dostane do zastupitelstva," zdůraznil Juraj Thoma.Primáto

Není bez zajímavosti, že i když v Dubném měli jedinou kandidátní listinu a bylo tedy v podstatě předem rozhodnuto, přece přišlo například v okrsku číslo 1 v Dubném na obecní úřad 40% oprávněných voličů!