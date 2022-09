Jedenáct lídrů kandidátek pro komunální volby v Českých Budějovicích dostalo od redakce Deníku otázku, jak by seřadili pět možných investic ve městě, kdyby všechny byly plně připraveny a kdyby na všechny byly peníze. Jednalo se o městské byty ve Čtyřech Dvorech, nové divadlo, nový most u papíren, aquapark a nová sportovní hala. Některé akce by ovšem zřejmě byly ve chvíli realizace i věcí spolupráce se státem nebo krajem. Lídři si měli představit, že město smí každý rok zahájit jen jednu stavbu a měli seřadit akce od té, kterou by zahájili nejdříve až po tu, kterou by zahájili nejpozději. Mohli i některou z nabízených akcí označit za zbytnou. V doprovodném komentáři případně mohli lídři krátce přiblížit svůj výběr. Za kandidátku Budějce srdcem a rozumem místo zdravotně indisponovaného lídra odpovídá jeden z kandidátů Viktor Jura.