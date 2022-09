Už několik let se v Týně nad Vltavou chystá projekt nového domova pro seniory. Hlavním problémem je finanční náročnost akce. I kvůli tomu se hlavní strany v zastupitelstvu neshodnou úplně třeba v tom, jestli by bylo přijatelné, aby zařízení vzniklo jako soukromé, třeba jen s nějakou formou spoluúčasti města nebo se má jednat o investici čistě městskou. Ukazují to i odpovědi dvou nejsilnějších stran koalice a dvou nejsilnějších stran opozice.

Původní odhady nákladů byly 240 až 280 milionů korun, v současnosti už je to přibližně dvojnásobek. Město má na investice ročně přibližně 100 milionů korun. Odhadovaná kapacita je přibližně stovka lůžek. Nyní se zpracovává projektová dokumentace.

Bez dotace se neobejdou

V Týně dnes fungují v několika objektech domy s pečovatelskou službou, dohromady nabízejí 65 míst. Podle starosty Ivo Machálka (Trikolóra) už ale Týn nad Vltavou podobné zařízení potřebuje. Vzhledem k finančním možnostem města by ale starosta byl pro, aby objekt postavil i provozoval v součinnosti s městem soukromý subjekt. Pozice města by se podle Iva Machálka dala zajistit smlouvou.

Pro spolupráci se soukromým subjektem je také místostarostka Martina Sudová (ODS). Ta ale upozorňuje, že vetší roli by měl převzít stát. „Myslím si, že sociální politika je především politikou státu,“ říká Martina Sudová. Doplňuje, že podle demografických předpokladů bude seniorů přibývat a míní, že stát bude muset tuto oblast daleko více dotovat. „Pokud budou vyšší dotace, může domov pro seniory stavět i město. Ale ne, aby měla být dotace 50 milionů na odhadovaných 300 milionů nákladů. Jsme pro, aby to centrum stoprocentně vzniklo, ale potřebujeme jako město finanční injekci,“ připojila Martina Sudová.

ANKETA: Hlasujte s Deníkem o investicích v Týně nad Vltavou

Jednoznačně pro to, aby domov pro seniory vznikl v režii města jsou nejsilnější opoziční strany ProTejn a KDU-ČSL. Za ProTejn zdůrazňuje nynější zastupitel a lídr kandidátky Karel Hladeček, že důvodů je více. Mezi hlavní patří možnost plně si ohlídat cenu a kvalitu služeb i to jaký objekt vznikne na přichystaném pozemku. „Nechceme město zadlužovat,“ upozorňuje Karel Hladeček s tím, že čerpat lze různé dotace a objekt je i městskou investicí do budoucna.

Dohled města

Také lidovci chtějí, aby domov stavělo město ve své režii. „Jako když se řešily kanály nebo teplo. Chtěli jsme, aby to bylo v rukou města,“ připomíná lídr kandidátky Jiří Netík a dodává, že s domovem pro seniory by to mělo být stejné. Ohledně financování stavby očekává, že se podaří sehnat dotace a pokud se týká provozu, dokázal by si představit, že ten už by mohl mít na starost jiný subjekt pod dozorem města.

Podobně dělí zastupitele v Týně i pohled na budoucnost bývalé ubytovny Blanice. Starosta Ivo Machálek by byl pro, aby se část už nyní využila k rekonstrukci na městské byty. Opoziční ProTejn a KDU-ČSL si přejí, aby se nejprve připravila studie a řešilo se celé rozsáhlé území jako celek. V tom se shodnou s ODS. Téměř vynucenou investicí pro Týn nad Vltavou v nejbližší době bude spoluúčast na rekonstrukci Nového mostu, kterou připravuje kraj. I ta omezí investiční pozici města ohledně výše uvedených dvou velkých projektů, což novému zastupitelstvu jistě pozici neusnadní.

Kdo chce vést vaši obec na Českobudějovicku? Deník přináší kandidátky

Řekli k domovu pro seniory:

starosta Ivo Machálek, Trikolóra: Náklady na domov pro seniory teprve zjistíme po dokončení projektu. Mluvilo se také o 400 milionech. To je pro město moc. Jako Trikolóra proto podporujeme to, aby zařízení postavil soukromník. Protože dotace teď byla pouze 60 milionů korun.

místostarostka Martina Sudová, ODS: My jsme chtěli společný projekt s nějakým soukromým developerem. Který ale bude například garantovat počet lůžek pro město a ve spolupráci se sociálním odborem umisťovat klienty. Sociální politika je ale především politikou státu, měl by ji více dotovat.

opoziční zastupitel Karel Hladeček, ProTejn: Žádný problém není černobílý. Ale pokud vezmeme v potaz všechny plusy a mínusy jsme pro to, aby domov pro seniory postavilo město. Mělo by to být navázáno i na odlehčovací služby. Financování je podstatné, nicméně jsou i jiné zdroje než města.

opoziční zastupitel Jiří Netík, KDU-ČSL: Domov pro seniory je významná veřejná služba, proto by na ní město mělo mít vliv. Věříme, že když se podaří sehnat dotace, že se podaří stavbu dofinancovat ze zdrojů města. Počkejme, až budeme znát pevnou cenu podle projektu.

Devět kandidátek

Celkem devět kandidátek budou mít voliči na výběr v komunálních volbách v Týně nad Vltavou. Podle pořadí v seznamu Českého statistického úřadu se jedná o KDU-ČSL, ProTejn, Trikolóru, Fandíme Týnu, ODS, ČSSD a Nezávislé osobnosti, KSČM, Českou pirátskou stranu, SPD. Kandidátka SPD bude se 13 kandidáty, ostatní s 21 jmény pro voliče.

Pro volby do zastupitelstev obcí je podle ČSÚ v republice vytvořeno 14 733 stálých volebních okrsků. V části z nich přitom budou současně i volby do senátu. I na části Českobudějovicka. Volby do zastupitelstev obcí a první kolo senátních voleb se uskuteční 23. a 24. září, druhé kolo senátních voleb o týden později.