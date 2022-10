Posledními voliči byli v budově Gymnázia Česká v Českých Budějovicích v okrsku číslo 2 manželé Benešovi. Za nimi se místnost zavřela a začalo sčítání. A zároveň začaly z dveří a z chodeb mizet směrovky a cedule označující volební místnosti.

Jako první na Budějovicku měli sečteno v Čenkově u Bechyně, volební účast tam byla 78,26 %. Hlasovalo 36 ze 46 voličů. V okrese České Budějovice se zřejmě bude nejdéle čekat na výsledky v jihočeské metropoli. Je v ní nejen 90 volebních okrsků, ale také nejvíce kandidujících subjektů i osob. Z jedenácti kandidátek se vybere 45 zastupitelů, celkem kandiduje v Českých Budějovicích necelých pět set lidí.

SPD je v Budějovicících mile překvapená

Stabilně čtyři mandáty drží kolem 18. hodiny v průběžných výsledcích strana Svoboda a přímá demokracie. V jejím čele byla při volbách Monika Kroutilová. "Je to zatím předčasné hodnotit," reagovala na průběžný výsledek Monika Kroutilová s tím, že celková čísla ještě nejsou známa. S průběžným výsledkem ale byla spokojena. "Velmi mile nás to překvapilo, rádi bychom pro lidi v Českých Budějovicích pracovali," doplnila Monika Kroutilová."Čtyři mandáty jsme nepředpokládali. Ale je znát, že lidé jsou naštvaní. Asi se jim také líbil náš program a dost jsme byli vidět při kampani. Předpokládám, že to voliče také ovlivnilo," připojila za SPD Monika kroutilová.

Koalice Společně počítá každý hlas, Občané zhodnotí na konci

Kolem pěti procent se po většinu odpoledne pohybuje v Českých Budějovicích koalice Společně pro Budějovice složená z KDU-ČSL a TOP 09. V 18 hodin při 45% sečtených okrsků měla 5,24% hlasů. "Upřímně řečeno, čekali jsme lepší výsledek," konstatoval v 18.04 lídr kandidátky Tomáš Bouzek. "Nicméně věříme, že po sečtení všech okrsků budeme mít přes pět procent," doplnil Tomáš Bouzek.

V průběžných výsledcích mělo hnutí Občané pro Budějovice dlouhodobě šest mandátů. Oproti současným devíti o tři méně. Lídr OPB Juraj Thoma ale chtěl s hodnocením výsledku počkat až na sečtení všech okrsků. "Platí staré myslivecké pravidlo, že zajíci se sčítají až po honu. Počkejme na celkový součet," uvedl Juraj Thoma k šesti mandátům. Doplnil, že o složení budoucí koalice budou rozhodovat velmi významně hlasy stran, které se v průběžných součtech pohybují kolem pěti procent. "Důležité bude, kdo se všechno dostane do zastupitelstva," zdůraznil Juraj Thoma.

Primátor nechce předjímat

Jiří Svoboda, ANO 2011 (7).Zdroj: Deník/VLP ExternistaBudějovický primátor Jiří Svoboda je ohledně tipů na výsledek byl zdrženlivý. "Já bych se do žádných odhadů nepouštěl," odmítl s úsměvem spekulovat o výsledku své strany. K budoucímu vyjednávání o koalici zmínil, že rozhodnou především voliči tím, jak rozdělí hlasy. Na dotaz, jestli by preferoval pokračování té současné koalice (ANO 2011, HOPB, Společně pro Budějovice /TOP 09 a KDU-ČSL/ a STAN a ČiB), následně konstatoval, že všechny varianty jsou otevřené. "Nemáme, jako některé strany, usnesení, že je to s někým zakázáno," uvedl. Sečtení výsledků v jihočeské metropoli se očekává nejdříve někdy po 17. hodině.

kandidátkou na primátorku Českých Budějovic za ODS Dagmar Škodová ParmováZdroj: se svolením kandidátaV průběžných výsledcích bylo po půl páté odpoledne v Českých Budějovicích sečteno 4,5% okrsků. Jasně v tuto chvíli vedla ODS, které přisuzoval průběžný výsledek 17 mandátů z celkových 45. Kandidátku na primátorku za ODS Dagmar Škodovou Parmovou průběžný výsledek potěšil, i když upozornila, že jde jen o malé procento sečtených hlasů. "V celorepublikovém výzkumu STEM vypadalo pořadí pro volby ANO, SPD a ODS. Ale když jsme se s týmem rozcházeli po kontaktní kampani, říkali jsme si, že jsme udělali maximum a že jdeme v Českých Budějovicích zvítězit. Jsem ráda, že naše práce přinesla své ovoce. Zatím je ale sečteno jen malé procento okrsků," reagovala na průběžné výsledky pro Deník Dagmar Škodová Parmová. "Celkové výsledky teprve budou známé," upozornila Dagmar Škodová Parmová.

V Dubném měli jednu kandidátku, starostku účast těší

Někde ale bylo už před volbami jasné, která strana vyhraje. Tam, kde měli jen jednu kandidátku. Z větších obcí na Českobudějovicku to bylo Dubné. Podle starostky Boženy Kudláčkové už poněkolikáté byla ve volebním klání osamocena kandidátka KDU-ČSL. Mezi patnácti jmény byla většina nestraníků. Starostka pro Deník připustila, že pokud se něco nepředpokládaného nestane, měla by ve funkci pokračovat. Mělo by to být ale její poslední období na postu starostky. Pro to příští už se chystá do důchodu. "Mým snem je najít nástupce," doplnila Boženy Kudláčková s tím, že i ona sama už měla "předjednáno", že by převzala obec po svém předchůdci.

V budějovické hudební škole zasedá stejný člen komise, učitel, už od 90. let

Není bez zajímavosti, že i když v Dubném měli jedinou kandidátní listinu a bylo tedy v podstatě předem rozhodnuto, přece přišlo například v okrsku číslo 1 v Dubném na obecní úřad 40% oprávněných voličů!

První den voleb se na jihu Čech obešel bez incidentů. Překvapila vysoká účast

Starostku Dubného Boženu Kudláčkovou těší, kolik lidí přišlo k volbám, i když byla jen jediná kandidátní listina. "Je to pro mě potěšující," komentovala účast, která se podle okrsků pohybovala mezi 30 až 40%. "Pro mě to znamená, že třetina lidí se zvedla a tím, že přišla k volbám, že oceňují práci našeho zastupitelstva. Mám z toho radost," zdůraznila. V Dubném totiž stačilo, aby přišel jediný volič a jediná podaná kandidátka by byla zvolena, i kdyby tím voličem byl jen někdo z kandidátky. Starostka ale ještě připomněla, že dalším důvodem, proč v Dubném přijít k volbám, byly i souběžné senátní volby. I když třeba někteří voliči, kteří přišli, do senátu nebo naopak v komunálních volbách nehlasovali. Ustavující zastupitelstvo chce Božena Kudláčková sestavit co nejdříve v zákonné lhůtě, aby mohla být ustavena rada.

Největší přebírací místo na jihu Čech je v Českých Budějovicích, které má na starosti 176 okrsků. Druhé největší místo se 113 okrsky je v Táboře. Třetí je přebírací místo v Jindřichově Hradci se 104 okrsky. Naopak nejmenší přebírací místa se čtyřmi okrsky jsou v Českých Velenicích a Horní Plané.