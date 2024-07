„Kartu získají návštěvníci Budějovicka při rezervaci pobytu na dvě a více nocí u zapojených ubytovatelů. Stačí se jen bezplatně zaregistrovat na webu www.budejovickakarta.cz, vytvořit si účet ke kartě, vybrat si ze seznamu zapojených ubytování a rezervovat pobyt,“ přiblížil, jak se ke kartě dostat. Na oplátku jim přinese řadu výhod a slev na vstupy.

Pro páry i rodiny s dětmi

„Karta je virtuální, v podstatě se jedná o QR kód, který je možné uložit do telefonu, nebo vytisknout. Na provozech, které držitelům karty poskytují výhody se pak stačí prokázat tímto QR nebo unikátním devítimístným kódem karty a čerpat například slevy na vstupy,” popsal fungování Tomáš Polanský. Karta je platná vždy v průběhu pobytu a lze na ní přidat také další osoby, kteří jsou s držitelem karty ubytovaní. Je tak ideálním řešením pro rodiny s dětmi nebo páry.

Do projektu BuďKarta se postupně zapojují místní ubytovatelé a provozovatelé atraktivit. Už teď je možné na ni čerpat 50procentní slevu na vstup do ZOO Hluboká, město České Budějovice nabídlo zdarma prohlídku radnice a komentovanou prohlídku města s průvodcem. „Jsme ve fázi pilotního projektu, kdy kartu spouštíme do provozu a zároveň nabíráme partnery jak z řad ubytovatelů, tak provozovatelů. Nabídka se nám postupně plní a výhody na kartě budou postupně přibývat,” řekl Tomáš Polanský s tím, že zájemci o zapojení do projektu se mohou přihlásit přímo přes kontaktní formulář na webu karty.

Zvýšili poplatek z pobytu

Myšlenka na vytvoření karty hosta s pobídkou na prodloužení počtu nocí v destinaci a získání konkurenční výhody pro místní podniky, přišla ruku v ruce se zvýšením poplatku z pobytu v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou. Ten se zvýšil z původních 25 na 50 korun. „Finance, které se v rámci ubytovacího poplatku vyberou je dobré investovat zpět do podpory a rozvoje cestovního ruchu. Alespoň tak to v destinačním managementu vnímáme, jako udržitelné řešení. Proto jsme vytvořili model, kdy část peněz z poplatku slouží ke kompenzaci poskytnutých slev. Provozovatelé se tak podílí například dvaceti pěti procenty a zbylých dvacet pět procent jim je vykompenzováno na základě akceptací karty,” vysvětluje Tomáš Polanský.

Ze statistik vyplývá, že počet nocí strávených v destinaci přímo ovlivňuje výši útraty hostů. „Při delším pobytu se samozřejmě zvyšuje přímá částka za ubytování, ale podstatné je, že host přinese více peněz v takzvaných multiplikacích. Jsou to útraty za služby, stravu, dopravu. Čím delší čas v destinaci tráví, tím více do hloubky ji objevuje a tím větší ekonomický přínos má. Nejen pro podnikatele, ale také pro veřejný rozpočet v podobě daní,” dodal Tomáš Polanský.

close info Zdroj: budejovickakarta.cz zoom_in Prohlídky Budějovic s průvodcem.

Příjmy z turismu v oblasti Budějovicka činili jen v loňském roce zhruba dvě miliardy korun, na ubytovacích poplatcích se pak vybralo 10,7 milionu korun.