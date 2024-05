Skákací hrad, soutěžní stanoviště nebo miniškolička práskání bičem. To vše zažijí ti, co zavítají do zoologické zahrady v Horní Pěně na Jindřichohradecku. Kromě toho si zde budou moci malí návštěvníci nechat něco namalovat na obličej, nebo si pořídit dočasné tetování. V plánu je i losování o hodnotné ceny.

KDY: 2. června

KDE: Zoo Na Hrádečku

V KOLIK: od 10 do 17 hodin

Zoo Na Hrádečku zve na Dětský denZdroj: Jiří Bláha a Eliška Dušková