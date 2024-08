Lenka Pospíšilová dnes 12:07

/KVÍZ/ Iveta Bartošová patří beze sporu mezi jednu z nejvýznamnějších hudebních osobností v Čechách. Duben byl její osudový měsíc, narodila se ve znamení berana, 8. dubna 2024 by oslavila 58. narozeniny, letos 29. dubna uplynulo také 10 let od jejího tragického úmrtí, život si vzala dobrovolně ve věku 48 let.