Tři bratři, Ondrej, Roman a František Janoškovi, a jejich švagr Julius Darvas, získali prvotřídní klasické hudební vzdělání u nejlepších evropských profesorů a jako výjimeční instrumentalisté mají za sebou angažmá v předních hudebních tělesech jako je Vídeňská filharmonie či Vídeňská státní opera. Společně vystupují od roku 2012 a 12. července se jihočeskému publiku představili v rámci festivalu Třeboňská nocturna v KKC Roháč v Třeboni, kde jako speciální host vystoupil jejich nejstarší bratr, zpěvák Arpád Janoška. Těsně před koncertem jsme hovořili s Ondrejem Janoškou.

Jste ve vaší rodině sedmá generace excelentních muzikantů. Je to výhoda nebo spíše závazek? Myslíte si, že by vaše hudba byla stejně geniální, kdyby mezi vámi nebylo tak pevné rodinné pouto? Opravdu se dá říct, že cítíte, že víte dopředu, jak bude ten druhý improvizovat, co zahraje, kam téma odvede?

Je nesporně výhodou, že se v naší rodině věnujeme hudbě už v sedmé generaci, protože, věřím, se všechny hudební geny našich předků předávají dál. Zároveň je to pro nás výzva, abychom v naší rodinné tradici pokračovali. Proto je i naše hudba, náš ensemble jedinečný, všichni se velmi dobře známe, vyrůstali jsme spolu, hrajeme spolu odmalička, podobně přemýšlíme a cítíme. Pro hudební harmonickou interakci je opravdu důležité, abychom si rozuměli hudebně i osobně.

close info Zdroj: Archiv souboru zoom_in Janoska Ensemble.

Když jste byli malí, museli vás rodiče nutit do cvičení nebo to ve vaší rodině tak automatické, že všichni hrají?

Nikdy jsme nebyli nuceni cvičit, vždy jsme cvičili z vlastní iniciativy. Naši rodiče pro nás vždy byli inspirací a celý den v našem domě z každého pokoje vlastně zněla hudba. Rodiče nás celý život povzbuzovali a podporovali, a jsme šťastní, že je tomu tak dodnes…

Projeli jste šest světadílů, odehrajete 120 koncertů do roka. Dá se říct, které publikum vaši hudbu prožívá nejvíce? V Japonsku prý máte i dvouhodinové autogramiády…

Všude, kam jedeme a vystupujeme, jsou posluchači z naší hudby nadšení a oceňují v klasické hudbě naši volnou improvizaci a podání. Vždy jsme velmi rádi, když se můžeme s našimi fanoušky setkat na autogramiádách, všechny jsou plné emocí a pro nás je to ohromně důležitá zpětná vazba. A v Asii, když fanoušci stojí v řadě dvě hodiny, někdy i více, a to jen proto, aby nás poznali a setkali se s námi osobně, to je opravdu velmi speciální…

Pokaždé, když vás slyším, uvědomuji si, jak posouváte improvizaci, souhru, do nových dimenzí. Opravdu to vyvěrá přirozeně, z vaší spřízněnosti, anebo je to výsledek hledání a kompromisu na zkouškách. Mimochodem, jak často zkoušíte? A jak hledáte hudební kompromisy?

Na každém koncertě se všichni snažíme z improvizace vytěžit maximum, v naší hudbě se meze nekladou. Od našeho prvního alba s názvem Janoska Style jsme, myslím, zaznamenali velký vývoj. Samozřejmě, základ se tvoří během zkoušek, ale skutečný efekt a spontánní improvizace až na jevišti dělá každý náš koncert jiným a jedinečným.

I v rámci třeboňského koncertu přednesete několik vlastních skladeb. Jak vypadá vaše autorská spolupráce?

Stalo se už tradicí, že si skládáme vlastní skladby, které na koncertech hrajeme. Většinou jsou věnované našim dětem a zrcadlí se v nich jejich charaktery, takže divákům tím dáváme i bližší nadhled.

Jak byste popsali váš hudební styl – tzv. „Janoska style“? Co je jeho základním atributem? Čím je tak speciální, že vás posluchač pozná po pár taktech?

Janoska style, to je zhmotnění naší vize vytvořit něco nového v hudebním světe, posunout klasickou hudbu do 21. století a otevřít ji modernímu posluchači. Samozřejmě, vycházíme z klasické hudby, ale interpretujeme ji úplně v novém světle, chceme oslovit i mladé publikum, novou generaci posluchačů. Základem Janoska style je nástrojová virtuozita, nové aranže, a samozřejmě velmi důležitým faktorem je improvizace. Vytvořili jsme si myslím i jedinečný zvuk, po kterém publikum už po pár taktech pozná, že hraje Janoska Ensemble.

V Třeboni s vámi vystoupí i váš nejstarší bratr, zpěvák Arpád. Vystupujte spolu často nebo je to výjimečná příležitost?

Arpád s námi vystupuje jako speciální host na různých koncertech. Když se ke zvuku našeho souboru přidá lidský hlas, je to skvělý efekt a diváci jsou taktéž velmi nadšeni, protože je to příjemná změna. A celý program tak dostává novou, příjemnou barvu.

Prozradím, že všichni velice rádi a dobře vaříte a na vašich koncertech ochutnáváte místní kuchyni. Co máte rádi z té české?

Tím, že často cestujeme po světě, je pro nás důležité poznávat kulturu a samozřejmě i kuchyni příslušné země. Inspirujeme se vším. Česká kuchyně je úžasná, mám velmi rád svíčkovou na smetaně, vepřo knedlo zelo nebo moravského vrabce. Po koncertě se vždy těšíme i na sklenici kvalitního českého piva, které je pro nás jednoznačně nejlepší na světě…

V Berlíně pro Deutsche Gramophon po úspěšném projektu Big B’s, který představíte i publiku v Třeboni, natáčíte Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho, jedno z nejznámějších děl klasické hudby, které má přijít na trh v říjnu. Máte už nápad pro páté album?

Album Big B’s je o skladatelích, jejichž první písmeno začíná na B, jako například Johann Sebastian Bach, Béla Bartók, Johannes Brahms nebo David Brubeck a Leonard Bernstein. Samozřejmě, Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldiho pro nás byly velkou výzvou, protože jde o světoznámé, často hrané dílo. Chtěli jsme ho prezentovat v úplně novém světle. V našem Janoska style jsme vyvinuli a vytvořili úplně nové aranže a do díla jsme zakomponovali i naše vlastní vložené kompozice. Doufáme, že posluchači se tak můžou v říjnu těšit na skvělé album.

Abych byl úplně upřímný, o pátém albu jsme zatím ještě konkrétně neuvažovali, protože každé naše album, které jsme doteď vydali, je jako porodit vlastní dítě, protože jsme u celého procesu od začátku až do konce. Samozřejmě, máme velké množství projektů, a i nové nápady, ale zatím toho nechci moc prozrazovat.

Ptala se Štěpánka Kotrbová